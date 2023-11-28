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Дома в Бретань, Франция

4 объекта найдено
Замок 8 спален в Ренн, Франция
Замок 8 спален
Ренн, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Всего лишь в 30 минутах езды от главного города французской исторической области Бретань – г…
€1,000,000
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Замок 16 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Сен-Бриё, Франция
Замок 16 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Сен-Бриё, Франция
Количество спален 16
Площадь 595 м²
Потрясающий замок, признанный памятником истории, расположен в окружении прекрасного парка …
€5,30 млн
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Дом 5 спален с видом на море, с садом, у моря в Сен-Бриё, Франция
Дом 5 спален с видом на море, с садом, у моря
Сен-Бриё, Франция
Количество спален 5
Площадь 175 м²
Семейный дом с потрясающим видом на море находится на острове Бреа у северного берега Бретан…
€1,17 млн
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Дом 7 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Сен-Бриё, Франция
Дом 7 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Сен-Бриё, Франция
Количество спален 7
Площадь 400 м²
Очаровательный дом площадью 400 кв. м. находится в красивой и уединенной местности в коммуне…
€810,000
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Параметры недвижимости в Бретань, Франция

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с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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