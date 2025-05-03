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  3. NOVA DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NOVA DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Польша,
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2015
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Polski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.novadevelopment.eu
О застройщике

Мы являемся компанией по строительству и развитию семьи. В течение 15 лет мы курируем инвестиционные проекты в Польше и других странах ЕС.

Мы предоставляем услуги, которые отличаются не только уровнем профессионализма, но и уникальным подходом к обслуживанию клиентов.

Услуги

🔹 Всесторонняя поддержка инвестиций в целях развития
Мы проводим жилые и коммерческие инвестиции «под ключ» - от концепции, дизайна, формальностей до строительства и продажи / аренды.

🔹 Развитие земельных ресурсов
Мы готовим землю под строительство – от анализа поглощаемости участка, через геодезические подразделения, получения строительных условий и экологических решений, до разрешений на строительство.

🔹 Выбор и покупка инвестиционной земли
Мы помогаем инвесторам найти подходящие направления для инвестиций. Мы анализируем потенциал участка с точки зрения местных планов, доступности средств массовой информации, инфраструктуры и рентабельности проекта.

🔹 Получение административных решений
Мы занимаемся всеми формальностями: решениями по условиям строительства, разрешениям на строительство, заявкам, экологическим заключениям, соглашениям ZUDP и другими.

🔹 Строительство
Мы организуем и проводим строительный процесс – сотрудничаем с опытными исполнительными коллективами и курируем качественную и своевременную работу.

🔹 Поддержка индивидуальных и институциональных инвесторов
Мы предлагаем консультации и полную инвестиционную поддержку – от концепции проекта до коммерциализации.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:59
(UTC+2:00, Europe/Warsaw)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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