Услуги

🔹 Всесторонняя поддержка инвестиций в целях развития

Мы проводим жилые и коммерческие инвестиции «под ключ» - от концепции, дизайна, формальностей до строительства и продажи / аренды.

🔹 Развитие земельных ресурсов

Мы готовим землю под строительство – от анализа поглощаемости участка, через геодезические подразделения, получения строительных условий и экологических решений, до разрешений на строительство.

🔹 Выбор и покупка инвестиционной земли

Мы помогаем инвесторам найти подходящие направления для инвестиций. Мы анализируем потенциал участка с точки зрения местных планов, доступности средств массовой информации, инфраструктуры и рентабельности проекта.

🔹 Получение административных решений

Мы занимаемся всеми формальностями: решениями по условиям строительства, разрешениям на строительство, заявкам, экологическим заключениям, соглашениям ZUDP и другими.

🔹 Строительство

Мы организуем и проводим строительный процесс – сотрудничаем с опытными исполнительными коллективами и курируем качественную и своевременную работу.

🔹 Поддержка индивидуальных и институциональных инвесторов

Мы предлагаем консультации и полную инвестиционную поддержку – от концепции проекта до коммерциализации.