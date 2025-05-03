Мы являемся компанией по строительству и развитию семьи. В течение 15 лет мы курируем инвестиционные проекты в Польше и других странах ЕС.
Мы предоставляем услуги, которые отличаются не только уровнем профессионализма, но и уникальным подходом к обслуживанию клиентов.
🔹 Всесторонняя поддержка инвестиций в целях развития
Мы проводим жилые и коммерческие инвестиции «под ключ» - от концепции, дизайна, формальностей до строительства и продажи / аренды.
🔹 Развитие земельных ресурсов
Мы готовим землю под строительство – от анализа поглощаемости участка, через геодезические подразделения, получения строительных условий и экологических решений, до разрешений на строительство.
🔹 Выбор и покупка инвестиционной земли
Мы помогаем инвесторам найти подходящие направления для инвестиций. Мы анализируем потенциал участка с точки зрения местных планов, доступности средств массовой информации, инфраструктуры и рентабельности проекта.
🔹 Получение административных решений
Мы занимаемся всеми формальностями: решениями по условиям строительства, разрешениям на строительство, заявкам, экологическим заключениям, соглашениям ZUDP и другими.
🔹 Строительство
Мы организуем и проводим строительный процесс – сотрудничаем с опытными исполнительными коллективами и курируем качественную и своевременную работу.
🔹 Поддержка индивидуальных и институциональных инвесторов
Мы предлагаем консультации и полную инвестиционную поддержку – от концепции проекта до коммерциализации.