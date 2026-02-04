  1. Realting.com
Fox Promotion S.C

Польша, Варшава
Тип компании
Агентство недвижимости
2017
2017
6 лет 8 месяцев
6 лет 8 месяцев
Языки общения
English, Polski, Français
thefox.pl
thefox.pl
Мы в соцсетях
Об агентстве

Компания основана в 2015 году, мы специализируемся на инвестициях в недвижимость в Польше. Наш офис находится в центре Варшавы, также мы работаем в крупнейших городах Польши. Наш офис расположен по адресу: ul. Koszykowa 49a local 17, 00-659 Warsaw

Услуги

Мы являемся экспертами в сфере инвестиций в недвижимость в Польше. Мы предоставляем доступ к различным проектам с акцентом на доходность. У нас большой опыт работы с иностранными инвесторами. Наши услуги: A) Инвестиции в покупку; B) Недвижимость, нуждающаяся в ремонте и отделке (мы можем позаботиться о ней); C) Новый проект от застройщика, который будет готов в будущем, а мы можем взять на себя работы по отделке Для варианта A мы предоставляем следующие услуги: Поиск объектов недвижимости; Индивидуальные консультации по инвестициям Структурирование сделки Переговоры о цене Организация встречи у нотариуса с сертифицированным переводчиком (обязательно) После завершения сделки мы передадим право собственности в городской совет, администрацию здания, поставщику электроэнергии Помогаем настроить номер NIP (персональный налоговый номер в Польше) Предлагаем 1-го арендатора: маркетинговые активности по поиску арендатора, организуем посещение и управляем контактами по аренде Для вариантов B и C мы предоставляем те же услуги, что и в варианте A, и дополнительно предлагаем - Координацию и управление работой с дизайнером / архитектором интерьера Регулярное посещение во время ремонта Мы будем информировать вас о состоянии дел по электронной почте и высылать фотографии Контроль бюджета и сроков. Наш дизайнер интерьера / архитектор предоставляет 2 года гарантии на отделку

Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Продается полностью меблированная однокомнатная квартира площадью почти 34 м2, на 7-м этаже,…
$120,257
Квартира 1 комната в Польша
Квартира 1 комната
Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Мы представляем вам готовую, совершенно новую квартиру в здании с 2021 года. Инвестиции назы…
$187,377
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Для продажи: квартира площадью 64,5 м2 с двумя балконами - Nadmorski Dwór Estate, Гданьск BR…
$514,349
Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Добро пожаловать в свой новый дом на улице Bulgarska 59, расположенной в оживленной и безопа…
$223,454
Коттедж 2 комнаты в Dobrogoszcz, Польша
Коттедж 2 комнаты
Dobrogoszcz
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Представляем вам коттедж Premium в предложении современного комплекса круглогодичных бунгало…
$108,791
Дом 5 комнат в Гданьск, Польша
Дом 5 комнат
Гданьск
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Представляем вам красивый полуотдельный дом – экстремальный сегмент с садом площадью около 6…
$322,177
Дом 3 комнаты в Dobrogoszcz, Польша
Дом 3 комнаты
Dobrogoszcz
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Мы представляем вам стандартный коттедж в предложении современного комплекса круглогодичных …
$83,621
Дом 5 комнат в Поморское воеводство, Польша
Дом 5 комнат
Поморское воеводство
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Продажа: отдельно стоящий дом в Бояно, в 10 км от Гдыни!Размер недвижимости: 172,86 м2 Разме…
$307,634
