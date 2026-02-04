Fox Promotion S.C

Услуги

Мы являемся экспертами в сфере инвестиций в недвижимость в Польше. Мы предоставляем доступ к различным проектам с акцентом на доходность. У нас большой опыт работы с иностранными инвесторами. Наши услуги: A) Инвестиции в покупку; B) Недвижимость, нуждающаяся в ремонте и отделке (мы можем позаботиться о ней); C) Новый проект от застройщика, который будет готов в будущем, а мы можем взять на себя работы по отделке Для варианта A мы предоставляем следующие услуги: Поиск объектов недвижимости; Индивидуальные консультации по инвестициям Структурирование сделки Переговоры о цене Организация встречи у нотариуса с сертифицированным переводчиком (обязательно) После завершения сделки мы передадим право собственности в городской совет, администрацию здания, поставщику электроэнергии Помогаем настроить номер NIP (персональный налоговый номер в Польше) Предлагаем 1-го арендатора: маркетинговые активности по поиску арендатора, организуем посещение и управляем контактами по аренде Для вариантов B и C мы предоставляем те же услуги, что и в варианте A, и дополнительно предлагаем - Координацию и управление работой с дизайнером / архитектором интерьера Регулярное посещение во время ремонта Мы будем информировать вас о состоянии дел по электронной почте и высылать фотографии Контроль бюджета и сроков. Наш дизайнер интерьера / архитектор предоставляет 2 года гарантии на отделку