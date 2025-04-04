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Дома в Vouni, Кипр

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Вуни, Кипр
Дом 4 спальни
Вуни, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
The original home, based on 2 traditional stone cottages, was built in the early 90s and has…
$814,313
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Дом 2 спальни в Вуни, Кипр
Дом 2 спальни
Вуни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Beautiful 2 bedroom traditional stone house in the picturesque Village on Vouni. Recently mo…
$320,296
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Параметры недвижимости в Vouni, Кипр

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