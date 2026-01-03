Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с садом в Vasa Koilaniou, Кипр

3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Васа, Кипр
Квартира 4 спальни
Васа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Уютный, традиционный деревенский дом сейчас на рынке. Дом состоит из четырех спален, двух ва…
$345,697
Квартира 3 спальни в Васа, Кипр
Квартира 3 спальни
Васа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Продается очаровательный отдельно стоящий дом, расположенный в красивой деревне Васа Койлани…
$172,848
Квартира 4 спальни в Васа, Кипр
Квартира 4 спальни
Васа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Престижное восстановленное каменное здание в центре деревни Васа Койланиу, состоящее из трех…
$368,743
Параметры недвижимости в Vasa Koilaniou, Кипр

