Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Tsada
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Tsada, Кипр

Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало в Tsada, Кипр
Бунгало
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
На продажу предлагается этот красивый бунгало с перепродажей в престижном районе Минтис Хилл…
$2,55 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти