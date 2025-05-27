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Виллы в Troodos, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Троодос, Кипр
Вилла
Троодос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Расположен в деревне Платрес, в одном из самых популярных направлений Троодоса. Уютный, нед…
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в Troodos, Кипр

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