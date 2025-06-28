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Виллы с садом в Tremithousa, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Эта стильная вилла с 3 спальнями, 2 полноценными ванными комнатами и отдельным гостевым туал…
$502,816
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Параметры недвижимости в Tremithousa, Кипр

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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