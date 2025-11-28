Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Trachoni Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Trachoni Municipality, Кипр

пентхаусы
6
однокомнатные
94
двухкомнатные
88
трехкомнатные
23
107 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$458,624
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$455,167
Квартира 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$277,710
Sky ApartmentsSky Apartments
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$449,406
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$455,167
Квартира 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$270,796
Estate Service 24Estate Service 24
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Эта современная квартира теперь доступна для продажи, предлагая захватывающую возможность об…
$633,777
Квартира 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$259,272
Квартира 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$328,412
VernaVerna
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$472,452
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается: современная квартира, в настоящее время строящаяся, предлагающая щедрое внутренне…
$731,724
Квартира 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$270,796
Квартира 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$334,173
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$449,406
Квартира 3 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
На продажу выставлена потрясающая строящаяся пентхаусная квартира с впечатляющим внутренним …
$2,19 млн
Квартира 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$269,643
Квартира 3 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
На продажу эта просторная квартира в настоящее время строится и предлагает прекрасную возмож…
$921,858
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Окруженный акрами зеленых полей, этот исключительный жилой район предлагает жителям лучшее и…
$575,931
Квартира 3 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Откройте для себя современную квартиру на продажу в Церкезой, которая в настоящее время стро…
$898,811
Квартира 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$328,412
Квартира 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$276,557
Квартира 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$267,339
Квартира 3 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$720,201
Квартира 3 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 3 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Продается: современная квартира, в настоящее время строящаяся, расположенная в желательном р…
$1,05 млн
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$483,975
Квартира 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$273,100
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$447,101
Квартира 1 спальня в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Откройте для себя идеальное сочетание сельского спокойствия и городского удобства с этой иск…
$270,796
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Эта потрясающая квартира теперь доступна для продажи и в настоящее время находится в стадии …
$645,300
Квартира 2 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается: современная квартира, в настоящее время строящаяся, расположенная в очаровательно…
$691,393
