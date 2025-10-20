Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Spitali
  4. Жилая

Жилье в Spitali, Кипр

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Спитали, Кипр
Квартира 2 спальни
Спитали, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
A modern apartment located in a newly built residential complex in the peaceful area of Spit…
$296,036
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Параметры недвижимости в Spitali, Кипр

