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Дома с садом в Silikou, Кипр

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1 объект найдено
Дом 3 спальни в Силику, Кипр
Дом 3 спальни
Силику, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Эта прекрасная отдельно стоящая 3 спальня, 3 ванная комната с комнатой для горничных и или б…
$813,483
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Параметры недвижимости в Silikou, Кипр

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