  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Silikou
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Silikou, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Силику, Кипр
Квартира 3 спальни
Силику, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
This Villa is located outside Ayios Georgios village which is only a 20 minutes drive to Lim…
$725,037
Квартира 3 спальни в Силику, Кипр
Квартира 3 спальни
Силику, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
This Villa is located outside Ayios Georgios village which is only a 20 minutes drive to Lim…
$731,562
Параметры недвижимости в Silikou, Кипр

