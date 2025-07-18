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Дома с садом в Sia, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Сиа, Кипр
Дом 3 спальни
Сиа, Кипр
Количество спален 3
Площадь 500 м²
Stretching in a beautiful natural landscape is the village of Sia of the Nicosia District. A…
$1,31 млн
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Параметры недвижимости в Sia, Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
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