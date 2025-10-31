Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Долгосрочная аренда
  4. Бунгало
  5. Вид на горы

Долгосрочная аренда бунгало с видом на горы на Кипре

2 объекта найдено
Бунгало 3 спальни в Пейя, Кипр
Бунгало 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
This charming bungalow for rent in Peyia offers an ideal blend of comfort and tranquility. W…
$2,032
в месяц
Бунгало 2 спальни в Mousere, Кипр
Бунгало 2 спальни
Mousere, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Discover comfortable living in this renovated bungalow available for rent in the peaceful vi…
$1,161
в месяц
Параметры недвижимости на Кипре

