  2. Кипр
  3. Долгосрочная аренда
  4. Бунгало
  5. Сад

Долгосрочная аренда бунгало с садом на Кипре

3 объекта найдено
Бунгало 3 спальни в Тими, Кипр
Бунгало 3 спальни
Тими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
This modern bungalow is available for rent in the peaceful village of Anarita. Recently reno…
$1,742
в месяц
Бунгало 3 спальни в Пейя, Кипр
Бунгало 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
This charming bungalow for rent in Peyia offers an ideal blend of comfort and tranquility. W…
$2,032
в месяц
Бунгало 3 спальни в Chloraka, Кипр
Бунгало 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Beautiful 3 bedroom, 2 bathroom bungalow just meters away from the sea, located in Lower Chl…
$1,393
в месяц
