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Квартиры с садом в Prodromos, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Продромос, Кипр
Квартира 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Просторная трёхкомнатная квартира в комплексе Berengaria с роскошной отделкой «под ключ». Де…
$725,010
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Параметры недвижимости в Prodromos, Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
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