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Виллы с садом в Polis Chrysochous, Кипр

Полис
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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 5
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с гаванью, Полис, Кипр Предл…
$1,22 млн
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Площадь 147 м²
Красивый прибрежный загородный комплекс, который предлагает идеальную недвижимость для прода…
$510,376
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс в 50 метрах от пляжа, Полис, Кипр Предлагаются современные коттеджи с панора…
$502,247
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в престижном районе, Полис, Кипр П…
$533,072
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Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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