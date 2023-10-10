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81 объект найдено
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
2
170 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
3
143 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
4
2
143 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
5
200 м²
2
Продается вилла площадью 200 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€620,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Agios Georgios Pegeias, Кипр
5
210 м²
2
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
7
500 м²
3
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
338 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 338 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,01 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
202 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 202 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€741,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
200 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€704,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
4
316 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,01 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
4
316 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€924,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
292 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 292 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€756,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
292 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 292 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€756,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
302 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 302 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€756,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
302 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 302 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€756,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
301 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 301 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,01 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
292 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 292 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€924,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
329 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€882,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
329 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€840,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
5
462 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 462 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,79 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
5
532 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 532 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
4
316 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
4
316 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
4
316 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
213 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 213 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€646,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
213 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 213 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€646,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
266 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 266 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€856,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
214 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 214 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€646,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
214 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 214 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€646,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пейя, Кипр
3
291 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 291 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€1,01 млн
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