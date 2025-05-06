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Долгосрочная аренда бунгало в Пейе, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни в Пейя, Кипр
Бунгало 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
700 м от моря, пляжа и т.д. Огромный участок -780м2 Площадь покрытия - 170 м2 Веранда-40м2 Р…
$2,604
в месяц
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