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Коттеджи в Пейя, Кипр

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Пейя, Кипр
Коттедж 1 комната
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Площадь 690 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 690 кв.м В Пафосе
€960,000
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