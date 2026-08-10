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Квартиры у моря в Пейе, Кипр

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21 объект найдено
Квартира 7 спален в Пейя, Кипр
Квартира 7 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Роскошная вилла в деревне Пейя возле морских пещер с отдельными титульными документами Расп…
$4,13 млн
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Квартира 4 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 244 м²
Продается ключ готовое, современное отдельно стоящее бунгало, предлагающее щедрую жилую площ…
$2,88 млн
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Квартира 4 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 244 м²
Продается ключ готовое, современное отдельно стоящее бунгало, предлагающее щедрую жилую площ…
$2,88 млн
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Пейя, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с ухожен…
$3,80 млн
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Квартира 3 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами в престижном районе, Пейя, Кипр Предлагаются просторные виллы …
$478,531
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пейя, Кипр Предлагаются стильные д…
$1,74 млн
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Квартира 3 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном рядом с морем, Коралловый залив, Кипр Предлагаются меблированные апа…
$354,737
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море, Пейя, Кипр Предлагаются современные …
$521,660
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл на берегу моря, рядом с Национальным парком Акамас и песчаными пл…
$597,123
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Квартира 6 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пейя, Кипр Предлагаются просторные виллы с бассе…
$683,767
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с панорамным в…
$526,785
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Квартира 7 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 7 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 319 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пафос, Кипр Предлагаются …
$2,29 млн
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Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла в 300 метрах от моря, в престижном районе Пейя, Пафос, Кипр Предлагаетс…
$2,58 млн
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Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным видо…
$1,25 млн
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Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с просторными садами и панорамн…
$869,434
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Квартира 7 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 7 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 333 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла с панорамным видом в 500 метрах от моря, Пейя, Кипр Предлагается вилла с п…
$4,35 млн
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Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция на вершине холма с панорамным видом в спокойном живописном районе, Пейя, Ки…
$2,34 млн
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Квартира 5 комнат в Пейя, Кипр
Квартира 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с бассейном на берегу моря, Коралловый залив, Кипр Предлагаются совре…
$982,028
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с бассейном, садом и панорамным видом в престижном районе Морских пещер, Пейя, К…
$1,02 млн
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс элитных вилл с бассейнами и садами, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с панорамн…
$782,490
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Квартира 4 комнаты в Пейя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция рядом с пляжами, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами и п…
$767,275
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