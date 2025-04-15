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Жильё в Pera, Кипр

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Пера, Кипр
Дом 3 спальни
Пера, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Beautiful detached house located up to the hill of Pera Oreinis area with amazing views. Th…
$490,420
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Дом 5 спален в Пера, Кипр
Дом 5 спален
Пера, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 448 м²
For Sale Traditional Houses in Pera Oreinis Nicosia - Two for One.  The property is located …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Pera, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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