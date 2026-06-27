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Долгосрочная аренда бунгало с видом на горы в районе Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало 2 спальни в Mousere, Кипр
Бунгало 2 спальни
Mousere, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Откройте для себя комфортное проживание в этом отремонтированном бунгало, доступном для арен…
$1,175
в месяц
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