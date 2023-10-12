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Кипр
Земельные участки
Пафос
Земельные участки в Пафос, Кипр
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47 объектов найдено
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Земельные участки
Тала, Кипр
114 м²
Откройте для себя замечательную возможность приобрести признанный ресторан, расположенный в …
€485,000
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Земельные участки с видом на море
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная…
€1,50 млн
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 551 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная …
€790,000
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Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 15506 кв.м. В Пафосе
€7,50 млн
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 8362 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Земельный участ…
€497,000
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Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 37459 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
€1,34 млн
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Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 52844 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
€2,52 млн
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
€1,48 млн
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Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 2788 кв.м. В Пафосе. На юго-западе Кипра, всего в 8 кил…
€310,000
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Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€300,000
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Земельные участки с видом на море
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€1,30 млн
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Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 6200 кв.м. В Пафосе
€450,000
Рекомендовать
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 100406 кв.м. В Пафосе
€2,80 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 10034 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: Г3Коэффицие…
€800,000
Рекомендовать
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 10385 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: H5aКоэффици…
€1,20 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 8027 кв.м. В Пафосе. На территории подведена вода, подв…
€650,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Konia, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 100406 кв.м. В Пафосе
€2,80 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Armou, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 6820 кв.м. В Пафосе
€220,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Miliou, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 6200 кв.м. В Пафосе
€450,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Катикас, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 3679 кв.м. В Пафосе
€105,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Цада, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 1264 кв.м. В Пафосе
€105,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Sarama, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 5352 кв.м. В Пафосе
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Makounta, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 10034 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: Г3Коэффицие…
€800,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Тими, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 10385 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: H5aКоэффици…
€1,20 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Isodoros, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 10348 кв.м. В Пафосе
€291,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пейя, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 12993 кв.м. В Пафосе
€450,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Pano Archimandrita, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 76590 кв.м. В Пафосе
€105,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пафос, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 3679 кв.м. В Пафосе
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Isodoros, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 11706 кв.м. В Пафосе
€220,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Пафос, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 13710 кв.м. В Пафосе
€355,000
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