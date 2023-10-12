Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Земельные участки
  4. Пафос

Земельные участки в Пафос, Кипр

47 объектов найдено
Земельные участки в Тала, Кипр
Земельные участки
Тала, Кипр
Площадь 114 м²
Откройте для себя замечательную возможность приобрести признанный ресторан, расположенный в …
€485,000
Земельные участки с видом на море в Пафос, Кипр
Земельные участки с видом на море
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная…
€1,50 млн
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 551 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Территориальная …
€790,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 15506 кв.м. В Пафосе
€7,50 млн
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 8362 кв.м. В Пафосе. Имеет вид на море. Земельный участ…
€497,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 37459 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
€1,34 млн
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 52844 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
€2,52 млн
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
€1,48 млн
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 2788 кв.м. В Пафосе. На юго-западе Кипра, всего в 8 кил…
€310,000
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Земельные участки с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€300,000
Земельные участки с видом на море в Пафос, Кипр
Земельные участки с видом на море
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€1,30 млн
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 6200 кв.м. В Пафосе
€450,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 100406 кв.м. В Пафосе
€2,80 млн
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 10034 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: Г3Коэффицие…
€800,000
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 10385 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: H5aКоэффици…
€1,20 млн
Земельные участки в Пафос, Кипр
Земельные участки
Пафос, Кипр
Продается земельный участок площадью 8027 кв.м. В Пафосе. На территории подведена вода, подв…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Konia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Konia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 100406 кв.м. В Пафосе
€2,80 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Armou, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Armou, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6820 кв.м. В Пафосе
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Miliou, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Miliou, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6200 кв.м. В Пафосе
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Катикас, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3679 кв.м. В Пафосе
€105,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Цада, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Цада, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1264 кв.м. В Пафосе
€105,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Sarama, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Sarama, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5352 кв.м. В Пафосе
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Makounta, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Makounta, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10034 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: Г3Коэффицие…
€800,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Тими, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Тими, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10385 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: H5aКоэффици…
€1,20 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agios Isodoros, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Isodoros, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10348 кв.м. В Пафосе
€291,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пейя, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пейя, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12993 кв.м. В Пафосе
€450,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Pano Archimandrita, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Pano Archimandrita, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 76590 кв.м. В Пафосе
€105,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пафос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3679 кв.м. В Пафосе
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agios Isodoros, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agios Isodoros, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11706 кв.м. В Пафосе
€220,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пафос, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13710 кв.м. В Пафосе
€355,000
Realting.com
Перейти