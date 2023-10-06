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Коттеджи с бассейном в Пафос, Кипр

Сообщество Мандрия
19
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Сообщество Талас, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Сообщество Талас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 157 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€470,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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