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Инвестиционная недвижимость в Palodeia, Кипр

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 398 м² в Палодея, Кипр
Инвестиционная 398 м²
Палодея, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 398 м²
Modern project in Palodia area, Limassol The project consists of two semi-detached houses, e…
$816,609
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