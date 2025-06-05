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Квартиры-студии с бассейном в муниципалитете Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 комната в муниципалитет Пафос, Кипр
Студия 1 комната
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/2
Представляем Вам наш новейший объект недвижимости в живописной деревне Эмба, где современная…
$205,578
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

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