Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Pachna
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Pachna, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Пачна, Кипр
Дом 3 спальни
Пачна, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Просторный трехкомнатный отдельно стоящий дом расположен в традиционной деревне Пахна, одной…
$349,395
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Pachna, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти