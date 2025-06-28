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Дома с бассейном в Nisou, Кипр

1 объект найдено
Дом 5 спален в Нису, Кипр
Дом 5 спален
Нису, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 730 м²
This beautiful villa located in Nisou area. The 5 bedroom villa with long columns and impos…
$820,496
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Параметры недвижимости в Nisou, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
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