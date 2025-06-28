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Дома в Nisou, Кипр

5 объектов найдено
Дом 5 спален в Nisou, Кипр
Дом 5 спален
Nisou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Впечатляющая 5-спальная вилла с длинными колоннами и внушительным лицом к дороге. Вилла хоро…
$953,662
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Дом 4 спальни в Nisou, Кипр
Дом 4 спальни
Nisou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Прекрасный отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями продается в Нисоу. Он состоит из 270 кв…
$513,950
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Дом 5 спален в Nisou, Кипр
Дом 5 спален
Nisou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Дом с пятью спальнями в Нисоу, Никосия. Он имеет площадь 386 кв.м. Первый этаж состоит из го…
$802,904
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TekceTekce
Дом 5 спален в Нису, Кипр
Дом 5 спален
Нису, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 730 м²
This beautiful villa located in Nisou area. The 5 bedroom villa with long columns and impos…
$820,496
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Дом 7 спален в Nisou, Кипр
Дом 7 спален
Nisou, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
2 Отдельные дома с комнатами горничных в деревне Нисоу. Дома расположены в удивительном мест…
$285,528
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Параметры недвижимости в Nisou, Кипр

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