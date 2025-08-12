Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир с бассейном в муниципалитете Никосия, Кипр

Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Design apartment located in the City Center of Nicosia. The asset offer one bedroom, a livin…
$1,774
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$3,269
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Luxurious living in one of the best building in city center of Nicosia. The tenant can use …
$2,495
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
A modern one bedroom apartment in the City Centre close to all amenities offering amazing views
$1,996
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Dive into unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, …
$2,779
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,814
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$5,013
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Excellent apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  two  spacious be…
$2,218
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
This beautiful building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style facil…
$1,635
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
An impressive two bed apartments in the City Centre offering amazing views.
$2,772
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$4,904
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,596
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Experience unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, pr…
$4,359
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Modern apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious bedr…
$2,439
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
An impressive Three bedroom apartment located in Nicosia  City Centre. The property benefit…
$5,544
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Beautiful apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious b…
$3,326
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Immerse yourself in unrivaled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$3,705
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
This Modern building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style faciliti…
$2,180
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
A beautiful  one  bedroom apartment  is available for rent in the City Center
$2,772
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Immerse yourself in unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$7,629
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
A spacious and bright  apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  one…
$2,772
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
While this residential building in Nicosia can certainly function as a residence, the lifest…
$10,898
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Luxury Apartment for Rent in the heart of Nicosia. It’s just like living in your personal 7*…
$4,032
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$13,078
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$3,269
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,487
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в муниципалитете Никосия, Кипр

