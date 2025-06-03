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Долгосрочная аренда квартир в Nicosia Muncipality, Кипр

Никосия
32
муниципалитет Никосия
42
Квартира Удалить
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57 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$13,078
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
This Property is all about the Location, this modern two bedroom apartment is located in the…
$1,853
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Beautiful apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious b…
$3,326
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$3,269
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Excellent apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  two  spacious be…
$2,218
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$3,269
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$4,414
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
This Property Located in Agioi Omologites area, very close to the city center. This beautif…
$1,308
в месяц
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
A beautiful  one  bedroom apartment  is available for rent in the City Center
$2,772
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,814
в месяц
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Design apartment located in the City Center of Nicosia. The asset offer one bedroom, a livin…
$1,774
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
For Rent Super Luxurious 3 bed Penthouse in Nicosia, Ayioi Omologites , duplex penthouse loc…
$1,996
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Modern Apartment is now available for rent in Strovolos area very close to the central Nicos…
$1,962
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,596
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
For rent a Contemporary Chic apartment with 3 bedrooms in the heart of Engomi. The asset co…
$1,526
в месяц
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
A spacious and bright  apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  one…
$2,772
в месяц
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
The building offers an elegant and distinctive architectural presence, while also blending w…
$2,994
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Modern apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious bedr…
$2,439
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Quiet Gem In A Bustling Inner City Hub located in  Agioi Omologites, to the most fantastic a…
$2,616
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Nicosia’s most iconic new building offers fully furnished and serviced apartments. All with…
$6,098
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,487
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
For rent 2-bedroom furnished apartment in a great area of Nicosia, Engomi. The apartment is …
$1,035
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Luxurious living in one of the best building in city center of Nicosia. The tenant can use …
$2,495
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Luxury Apartment for Rent in the heart of Nicosia. It’s just like living in your personal 7*…
$4,032
в месяц
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Four bedroom apartment 206sqm set on the first floor of a three storey building located in a…
$4,435
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Exquisite Whole Floor Apartment in Exclusive Agioi Omologites area walking distance to the c…
$2,670
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Dive into unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, …
$2,779
в месяц
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Самое знаковое новое здание Никосии предлагает полностью меблированные и обслуживаемые апарт…
$2,772
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Step into contemporary opulence with this newly unveiled 3-bedroom apartment, gracefully nes…
$2,180
в месяц
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Exuding opulence and elegance, this superb ground-floor residence nestled in the esteemed Li…
$2,180
в месяц
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Параметры недвижимости в Nicosia Muncipality, Кипр

с садом
с бассейном