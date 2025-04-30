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Долгосрочная аренда офисов в районе Никосия, Кипр

Никосия
17
муниципалитет Никосия
24
Строволос
24
66 объектов найдено
Офис 1 240 м² в Строволос, Кипр
Офис 1 240 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 240 м²
A commercial building located in Strovolos with easy access towards the city center and the …
$21,067
в месяц
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Офис 500 м² в Никосия, Кипр
Офис 500 м²
Никосия, Кипр
Площадь 500 м²
Brand new Offices in a unique location near city center of Nicosia. The property is ideally…
$7,629
в месяц
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Офис 310 м² в Строволос, Кипр
Офис 310 м²
Строволос, Кипр
Площадь 310 м²
Этаж 4/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$8,178
в месяц
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Офис 200 м² в Строволос, Кипр
Офис 200 м²
Строволос, Кипр
Площадь 200 м²
This offices located in Athalasas Avenue which is one of the most active streets in Nicosia,…
$2,398
в месяц
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Офис 200 м² в Никосия, Кипр
Офис 200 м²
Никосия, Кипр
Площадь 200 м²
A  luxury building at a prime location of the city center of Nicosia. Partitions wood oak, r…
$2,994
в месяц
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Офис 1 400 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 400 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 400 м²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$21,796
в месяц
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Офис 1 050 м² в Никосия, Кипр
Офис 1 050 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 050 м²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$17,982
в месяц
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Офис 700 м² в Никосия, Кипр
Офис 700 м²
Никосия, Кипр
Площадь 700 м²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$11,988
в месяц
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Офис 296 м² в Никосия, Кипр
Офис 296 м²
Никосия, Кипр
Площадь 296 м²
Shop/office available for rent in Nicosia business center. The shop holds a premium position…
$4,032
в месяц
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Офис 245 м² в Строволос, Кипр
Офис 245 м²
Строволос, Кипр
Площадь 245 м²
Full renovated Offices is now available for rent close to all amenities. ?Strovolos ?245m2 i…
$2,670
в месяц
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Офис 440 м² в Никосия, Кипр
Офис 440 м²
Никосия, Кипр
Площадь 440 м²
One of the capital's most prestigious and stunningly designed landmark buildings, offering a…
$15,366
в месяц
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Офис 1 863 м² в Строволос, Кипр
Офис 1 863 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 863 м²
Потрясающий офис, расположенный в Строволосе, с легким доступом к центру города и автомагист…
$31,600
в месяц
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Офис 120 м² в Строволос, Кипр
Офис 120 м²
Строволос, Кипр
Площадь 120 м²
Spacious office is now available for rent in Strovolos area with easy access to the motorway…
$1,663
в месяц
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Офис 462 м² в Никосия, Кипр
Офис 462 м²
Никосия, Кипр
Площадь 462 м²
Modern Office space in City Center of Nicosia. The Asset has the following specifications: …
$7,552
в месяц
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Офис 310 м² в Строволос, Кипр
Офис 310 м²
Строволос, Кипр
Площадь 310 м²
Этаж 8/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,166
в месяц
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Офис 235 м² в Никосия, Кипр
Офис 235 м²
Никосия, Кипр
Площадь 235 м²
Located on the main perimeter road in central Nicosia, this modern building features a disti…
$8,174
в месяц
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Офис 500 м² в Дали, Кипр
Офис 500 м²
Дали, Кипр
Площадь 500 м²
We offer for rent luxury offices in Dali area located 15 mins from the center of Nicosia wit…
$7,084
в месяц
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Офис 1 234 м² в Строволос, Кипр
Офис 1 234 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 234 м²
This prominent building is superbly located in Strovolos Area, just moments from eateries, b…
$21,796
в месяц
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Офис 320 м² в Строволос, Кипр
Офис 320 м²
Строволос, Кипр
Площадь 320 м²
Этаж 8/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,166
в месяц
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Офис 287 м² в Никосия, Кипр
Офис 287 м²
Никосия, Кипр
Площадь 287 м²
Super Luxury offices in the  best building in the city centre of Nicosia.  Interior cover…
$4,990
в месяц
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Офис 300 м² в район Никосия, Кипр
Офис 300 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 300 м²
Modern workspace that can provide you and your team with the confidentiality you need. Th…
$4,250
в месяц
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Офис 316 м² в Строволос, Кипр
Офис 316 м²
Строволос, Кипр
Площадь 316 м²
Этаж 5/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$8,342
в месяц
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Офис 2 200 м² в Никосия, Кипр
Офис 2 200 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 200 м²
Commercial building in Engomi is now available for RENT Suitable For HQ of companies Dou…
$31,169
в месяц
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Офис 301 м² в Строволос, Кипр
Офис 301 м²
Строволос, Кипр
Площадь 301 м²
Этаж 11/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,001
в месяц
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Офис 428 м² в Никосия, Кипр
Офис 428 м²
Никосия, Кипр
Площадь 428 м²
Situated on the main perimeter road in central Nicosia, this modern building showcases a uni…
$12,533
в месяц
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Офис 763 м² в Строволос, Кипр
Офис 763 м²
Строволос, Кипр
Площадь 763 м²
Shop of 763sqm is now available for rent in the most busiest area of Strovolos. Conveniently…
$4,904
в месяц
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Офис 282 м² в Строволос, Кипр
Офис 282 м²
Строволос, Кипр
Площадь 282 м²
Этаж 10/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,440
в месяц
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Офис 122 м² в Спилия, Кипр
Офис 122 м²
Спилия, Кипр
Площадь 122 м²
Этаж 3
Полностью отремонтированные интерьеры сверху вниз с современным дизайном. Обустроенный и обо…
$1,208
в месяц
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Офис 626 м² в район Никосия, Кипр
Офис 626 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 626 м²
A Whole floor is now available for RENT  in a new property in the entrance of Nicosia close …
$18,406
в месяц
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Офис 316 м² в Строволос, Кипр
Офис 316 м²
Строволос, Кипр
Площадь 316 м²
Этаж 8/14
Готовы к переезду: Офисы для аренды в лучшем офисе в столице, на проспекте Лимассола, Никоси…
$9,056
в месяц
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