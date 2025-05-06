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Долгосрочная аренда квартир в районе Никосия, Кипр

Никосия
32
Строволос
6
муниципалитет Никосия
42
Квартира Удалить
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83 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
An impressive two bed apartments in the City Centre offering amazing views.
$2,772
в месяц
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Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Welcome to this exceptional three-bedroom contemporary penthouse located in the tranquil sub…
$408,683
в месяц
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Квартира 4 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Smart technology 4 bedroom penthouse For rent. The apartment is located in a quiet residenti…
$2,107
в месяц
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 304 м²
Step into a realm of luxury and elegance with this remarkable entire-floor penthouse, situat…
$6,866
в месяц
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Квартира 3 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Excellent Whole floor Penthouse of 3 bedroom in Dasoupolis area close to Frensh school and c…
$2,180
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
For rent an Architecturally Designed apartment of 3 bedroom  with roof garden in the central…
$1,635
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$4,904
в месяц
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Квартира 3 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Astonishing three bedroom flat situated in a quiet residential area of Acropolis, literally …
$2,180
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Immerse yourself in unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$7,629
в месяц
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
A modern one bedroom apartment in the City Centre close to all amenities offering amazing views
$1,996
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Nicosia’s most iconic new building offers fully furnished and serviced apartments. All with…
$6,098
в месяц
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Квартира в Лакатамия, Кипр
Квартира
Лакатамия, Кипр
Площадь 37 м²
This modern Studio Apartment situated in the Lakatamia near Lidl area, just a stone's throw …
$763
в месяц
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
First Class Hidden Jewel whole floor  apartment is now available for rent located in one of …
$2,289
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Step into contemporary opulence with this newly unveiled 3-bedroom apartment, gracefully nes…
$2,180
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Modern Apartment is now available for rent in Strovolos area very close to the central Nicos…
$1,962
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Modern apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious bedr…
$2,439
в месяц
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Квартира 2 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Brand New Ultra Modern Apartment is now available for rent in the Center of Nicosia. The pr…
$1,199
в месяц
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$13,078
в месяц
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Квартира в Строволос, Кипр
Квартира
Строволос, Кипр
Площадь 456 м²
New upscale office spaces available for RENT 684sqm in  Strovolos Area, conveniently located…
$11,927
в месяц
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная квартира для аренды в Агланции, Никосия Квартира имеет одну спальню, одну ван…
$872
в месяц
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Агентство
MYSPACE
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English, Русский
Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
An exceptional 3 bedroom penthouse in Strovolos area offering bespoke and stylish interiors …
$1,996
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
An impressive Three bedroom apartment located in Nicosia  City Centre. The property benefit…
$5,544
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Exquisite, upscale apartment available for rent in a prime location near the city center, in…
$2,507
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
For rent a Contemporary Chic apartment with 3 bedrooms in the heart of Engomi. The asset co…
$1,526
в месяц
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
For Rent 2 Bedroom plus office space furnished Apartment in Eleonon area of strovolos close …
$1,417
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$4,414
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Dive into unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, …
$2,779
в месяц
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Квартира 2 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Presenting an exquisite, fully-furnished 2-bedroom apartment, resplendent with natural light…
$1,635
в месяц
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Four bedroom apartment 206sqm set on the first floor of a three storey building located in a…
$4,435
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
This Property is all about the Location, this modern two bedroom apartment is located in the…
$1,853
в месяц
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Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с садом
с бассейном