Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр

Предлагаются современные элитные виллы с инфинити-бассейнами, патио и летним душем, панорамными видами на море и живописные окрестности, зонами барбекю и обеденными зонами на открытом воздухе, подземными парковками.
Земельные участки - от 1 211 м2 до 1 238 м2.Особенности квартир
Каждый дом включает гостиную-столовую открытой планировки с кухней, пять спален, кабинет, винный погреб, прачечную, комнату для персонала.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится на берегу моря, напротив Парка Скульптур, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой.