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Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр

Айя-Напа, Кипр
от
€3,35 млн
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10
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О комплексе

Предлагаются современные элитные виллы с инфинити-бассейнами, патио и летним душем, панорамными видами на море и живописные окрестности, зонами барбекю и обеденными зонами на открытом воздухе, подземными парковками.

Земельные участки - от 1 211 м2 до 1 238 м2.

Особенности квартир

Каждый дом включает гостиную-столовую открытой планировки с кухней, пять спален, кабинет, винный погреб, прачечную, комнату для персонала.

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморный пол
  • Кухня Армани
  • Кондиционеры
  • Подготовка для подключения ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации
  • Автоматические системы (освещение, кондиционеры, жалюзи, ворота, акустическая система, камеры)
  • Высококачественные алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу моря, напротив Парка Скульптур, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой.

  • Порт Айя-Напа - 3 км
  • Частная школа - 10 км
  • Аэропорт - 45 км
Местонахождение новостройки
Айя-Напа, Кипр

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Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€3,35 млн
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ОПЫТ ЛИМАССОЛЬНОГО СЕРДЦА City Terrace - это захватывающий дух новый жилой комплекс в центре Лимассола. Жители предлагают людей, которые ищут роскошный образ жизни в городской среде и никогда не находятся слишком далеко от бьющегося сердца города. Само здание сочетает в себе новейшую архитектуру и художественный дизайн с инновационным дизайном и несравненной роскошью. Уникально спроектированная, привлекательная структура состоит из 27 квартир на шести этажах. Апартаменты варьируются от одной, двух до трех спален и включают в себя впечатляющие роскошные пентхаусы с тремя спальнями. Это делает City Terrace идеальным для пар или семей, которые хотят сделать оживленный город Лимассол своим домом. ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ УСТАНОВЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ & ЭТАЖНЫЕ ТИЛИ Итальянские кухни и шкафы; ИДЕАЛЬНАЯ СТАНДАРТНАЯ сантехника, напольные покрытия FLORIM & MARAZZI; БОЛЬШИЕ смесители и краны; Гранитные столешницы. KOOLEN & HEATING Правила электрического отопления (настенный блок); Правила кондиционирования воздуха; Солнечные панели горячей воды. ФЕНСТЕР И ОСВЕЩЕНИЕ двойные стеклянные окна; Окна и решетки для дверей патио; Декоративные потолки со скрытым освещением. INSULATION & PIPING Двухстенный двухкилочный теплоизоляция с высоким стандартом; Система водопровода под давлением; Санитарная система «труба в трубе». КОМПЛЕКСНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ Безопасные входные ворота; Видеонаблюдение во всех общественных местах; Защитные двери; Видеотел. КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ открытая детская площадка; Внутренний тренажерный зал; ландшафтные сады. ПАРК ВОЗМОЖНОСТИ частная крытая парковка; Вариант для второй парковки; Гостевая парковка. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И ЛИХТИНГ солнечные батареи для энергопотребления в общественных местах; Светодиодное освещение для общественных мест. # роскошь # дизайнер #рестораны # башня #towerCyprus #cyprusrealestate #cyprusproperties #penthouse
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