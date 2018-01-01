Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр

Предлагаются современные элитные виллы с инфинити-бассейнами, патио и летним душем, панорамными видами на море и живописные окрестности, зонами барбекю и обеденными зонами на открытом воздухе, подземными парковками.

Земельные участки - от 1 211 м2 до 1 238 м2.

Особенности квартир

Каждый дом включает гостиную-столовую открытой планировки с кухней, пять спален, кабинет, винный погреб, прачечную, комнату для персонала.

Мраморный пол

Кухня Армани

Кондиционеры

Подготовка для подключения ТВ, телефона и интернета во всех комнатах, сигнализации

Автоматические системы (освещение, кондиционеры, жалюзи, ворота, акустическая система, камеры)

Высококачественные алюминиевые окна с двойным остеклением

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу моря, напротив Парка Скульптур, рядом с песчаными пляжами и всей необходимой инфраструктурой.