Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Miliou
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Miliou, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Miliou, Кипр
Дом 4 спальни
Miliou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
This 4 bedroom rurally located villa is in the peaceful and tranquil village of Miliou appro…
$1,42 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Miliou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти