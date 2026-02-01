Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Mesogi, Кипр

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 606 м² в Месоги, Кипр
Коммерческое помещение 606 м²
Месоги, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 606 м²
Коммерческое здание с мезонином расположено в самом популярном промышленном районе Пафоса в …
$1,74 млн
Магазин 420 м² в Месоги, Кипр
Магазин 420 м²
Месоги, Кипр
Площадь 420 м²
A large shop located in the prime industrial/commercial area of Paphos Town.  Plenty of spac…
$1,04 млн
