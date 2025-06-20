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Дома с садом в Mesa Chorio, Кипр

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Меса Хорио, Кипр
Вилла 4 комнаты
Меса Хорио, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом, Меса Хорио, Кипр Предлагаются виллы …
$463,408
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Параметры недвижимости в Mesa Chorio, Кипр

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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