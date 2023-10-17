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Квартиры в Makounta, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с Pool, с panoramic windows в Makounta, Кипр
Квартира 2 спальни с террасой, с Pool, с panoramic windows
Makounta, Кипр
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл рядом с пляжами и природным парком, Аргака, Кипр Предлагаются виллы с деревян…
€395,000
Квартира 5 комнат с furnishings в Makounta, Кипр
Квартира 5 комнат с furnishings
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 160 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€506,000

Параметры недвижимости в Makounta, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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