  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Lofou
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Lofou, Кипр

1 объект найдено
Дом 7 спален в Лофу, Кипр
Дом 7 спален
Лофу, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Исключительная инвестиционная возможность! Полностью работоспособное туристическое жилье, с…
$864,241
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Параметры недвижимости в Lofou, Кипр

