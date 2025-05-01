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Жильё в Lofou, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Лофу, Кипр
Дом 3 спальни
Лофу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Traditional stone house located in the picturesque village of Lofou, Limassol. The house is …
$249,723
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Параметры недвижимости в Lofou, Кипр

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