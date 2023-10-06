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Пентхаусы с видом на море в Лимасол, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
€1,55 млн

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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