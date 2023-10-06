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Пентхаусы в Лимасол, Кипр

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5 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
€1,55 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с бассейном и садами в центре Лимассола, Кипр Закрытая резиденция ра…
€1,10 млн
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с terrassa в Лимасол, Кипр
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с terrassa
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Престижный элитный комплекс, расположенный в самом сердце Лимассола, всего в 400 метрах от м…
€435,000
Пентхаус 3 комнаты с бассейном, с садом, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Пентхаус 3 комнаты с бассейном, с садом, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
€139,000
Пентхаус 3 спальни в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/6
ГОРОДСКАЯ ТЕРРАСА Поставлена 1 февраля 2022 года ГОРОДСКАЯ ТЕРРАСА ОПЫТ ЛИМАССОЛЬНОГО СЕРДЦА…
€466,900

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

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недорогая
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