Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Limassol Municipality
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Limassol Municipality, Кипр

Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало в муниципалитет Лимасол, Кипр
Бунгало
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
For sale: 3-bedroom ground floor house of 120 m² located in Zakaki, Limassol, in a quiet res…
$243,979
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти