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Долгосрочная аренда студий в районе Лимасол, Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Роскошная квартира в аренду в Лимассоле, Неаполисский район - центр туристической зоны. Этот…
$3,963
в месяц
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