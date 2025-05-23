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Пентхаусы в Лации, Кипр

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2 объекта найдено
Пентхаус в Лация, Кипр
Пентхаус
Лация, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Новый комплекс в Лации с легким доступом к автомагистрали и центру города, недалеко от аптек…
$164,176
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Пентхаус в Лация, Кипр
Пентхаус
Лация, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Новый комплекс в Лации с легким доступом к автомагистрали и центру города, недалеко от аптек…
$150,589
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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