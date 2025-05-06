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Долгосрочная аренда квартир с видом на море в муниципалитете Ларнака, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
In the vibrant heart of Larnaca, a striking project stands tall, offering modern living and …
$1,635
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
New Modern 2 bedrooms’ apartment near Finikoudes area in Larnaca! Walking distance to the be…
$2,289
в месяц
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с садом
с бассейном