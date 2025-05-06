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Долгосрочная аренда квартир с садом в муниципалитете Ларнака, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Ground Floor Apartment/House in the center of Larnaca for rent! The property has a big veran…
$2,180
в месяц
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с видом на море
с бассейном