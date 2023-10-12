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Коттеджи в Ларнака, Кипр

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8 объектов найдено
Коттедж 5 спален с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 5 спален с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€440,000
Коттедж 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Ларнака, Кипр
Коттедж 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Представляем Твоему вниманию уникальный элитный проект который расположен на склоне горы " С…
€167,990
Коттедж 3 комнаты с кладовой, с крытой парковкой, с верандой в Ларнака, Кипр
Коттедж 3 комнаты с кладовой, с крытой парковкой, с верандой
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Площадь 132 м²
Продается независимый трехкомнатный дом в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит …
€110,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 162 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€450,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Три и четыре спальных комнат Три и четыре ванные комнаты Открытая планировка кухни Ванная ко…
€320,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€260,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€280,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€380,000

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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