Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Ларнака
  5. Бунгало

Бунгало в Ларнака, Кипр

Бунгало В архив
Очистить
1 объект найдено
Бунгало 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Бунгало 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 358 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€680,575

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти